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Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi

İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e ulaştı. Hastanede tedavi gören 21 kişiden 8'inin yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 20:05, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 20:47
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İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e ulaştı.

Sahte içki dolayısıyla hastaneye başvuranlardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda 190 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini açıklamıştı.

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