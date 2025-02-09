Doğu Karadeniz'den 14 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden yılın ilk ayında 14 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Ocak 2025'te 980 Tonluk Su Ürünü İhracatı

Doğu Karadeniz'den Ocak 2025'te 980 tonluk su ürünü dış satımı yapıldığına işaret eden Kalyoncu, bu ihracattan da 7 milyon 380 bin 792 dolar kazanç sağlandığını ifade etti.

Rusya Federasyonu İlk Sırada

Kalyoncu, bölge ihracatında 3 milyon 854 bin 405 dolarla Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Rusya Federasyonu'nu 2 milyon 31 bin 795 dolarla ABD ve 308 bin 254 dolarla Vietnam'ın takip ettiğini vurguladı.

Bölge İhracatının Yüzde 92'si Trabzon'dan

Doğu Karadeniz ihracatının yüzde 92'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirten Kalyoncu, kentten Ocak 2025'te 12 ülkeye 869 ton su ürünü dış satımı yapıldığını aktardı.

Trabzon'un Öne Çıkan Ülkeleri

Saffet Kalyoncu, bu ihracattan 6 milyon 771 bin 827 dolar gelir elde edildiğine işaret ederek, Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya'nın, Trabzon'dan en fazla su ürünü dış satımı yapılan üç ülke olduğunu kaydetti.

Rusya Federasyonu: 3 milyon 694 bin 253 dolarlık dış satım

3 milyon 694 bin 253 dolarlık dış satım ABD: 2 milyon 31 bin 795 dolarlık dış satım

2 milyon 31 bin 795 dolarlık dış satım Japonya: 230 bin 174 dolarlık dış satım

Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belarus ve Hollanda'ya da su ürünü gönderildiğini dile getirdi.

Trabzon'un Su Ürünleri Potansiyeli

Kalyoncu, Trabzon'un su ürünleri potansiyeline dikkati çekerek, beklentilerinin su ürünleri ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesi olduğunu belirtti.