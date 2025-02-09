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Ordu'nun üç ilçesinde okullar tatil edildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 19:42, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 19:44
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Ordu'nun üç ilçesinde okullar tatil edildi

Ordu'nun Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kumru ve Ünye İlçelerinde Eğitime Ara Verilen Okullar


"Kumru ilçesi Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi'nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, ayrıca Ünye ilçesi, Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu ve Erenyurt İlkokulunda 10 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."


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