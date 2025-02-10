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10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 00:01, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 00:03
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10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edilecek. Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.

(Kuala Lumpur)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayburt Kızılay İl Merkezi Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak, Bayburt Valiliğini, Bayburt Belediyesini, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaret edecek, daha sonra Gümüşhane Valiliği ile partisinin Gümüşhane İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bayburt/11.00/12.10/12.45/13.25-Gümüşhane/14.55/15.35)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ortak Toplantısı'na katılacak.

(Cenevre)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve işgücü istatistiklerini, 2024 yılına ilişkin de hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası; Trabzonspor-ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK-Göztepe müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Muğla/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Aliağa Petkimspor-Manisa Basket maçıyla sona erecek.

(İzmir/19.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası, Anadolu Üniversitesi-Kırşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/19.00)

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