CHP Kurultayı'nda 'Para Karşılığı Oy' İddiasına Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine başlatılan incelemenin yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından, 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları için soruşturma başlattı

Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi Tanık Olarak İfade Verecek

Soruşturma kapsamında, basın organlarında ve sosyal medyada konuya ilişkin açıklamalar yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li Akif Hamzaçebi, tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Şaibeli oy iddiası nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa İl Kongresi'nde "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler." demişti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT televizyonunda katıldığı programda, CHP yönetimini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Nedir şaibe? Ya 'Çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler. Bir şey varsa, partinin kesinlikle kirlilikten arınması gerekir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddialarla ilgili olarak şunları söylemişti: "Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak... Ben 14 yıldır Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi, Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?"