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Üniversitenin kadro iptali kararı, üst mahkemeden lehine döndü!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yapılan kadro iptali kararı üst mahkemeden kurum lehine döndü!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 16:00, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 14:06
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Üniversitenin kadro iptali kararı, üst mahkemeden lehine döndü!

Hatırlanacağı üzere, 31 Ocak 2025 tarihli "Üniversitenin Keyfi Kadro İptali Yargıdan Döndü" başlıklı yazımızda; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 19/07/2024 tarih ve 32606 sayılı Resmi Gazetede Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi alımının adayın başvurusundan kısa bir süre sonra herhangi bir gerekçe sunulmaksızın Resmi Gazete'de İPTAL edildiğini gündeme taşımıştık.

İlgili üniversite tarafından yapılan bildirim üzerine, söz konusu mahkeme kararının Bölge İdare Mahkemesine taşınması üzerine konunun üniversite lehine sonuçlandığı bildirilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararında; söz konusu kararın telafisi güç zararlar kapsamına girmeyeceğinden anılan iptal kararına yönelik itirazı kabul etmiştir.

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