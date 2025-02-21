Emekli ikramiyesine hak kazanmak için 15 yıl memur olma şartı var mı?

Soru : 5.7.1999 sigorta girişim var. 15.9.2010 da kadrolu memur oldum. Son 1261 günümü sözleşmeli memur olarak yapsam emekli ikramiyem yanar mı? Emekli ikramiyesine hak kazanmak için 15 yıl kadrolu memur olma şartı var mı?



Detaylar/Değerlendirmeler:



"5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli husus" başlığı altında https://www.memurlar.net/haber/1092646/

adresimizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizde 1 Ekim 2008 (dahil) sonrası ilk defa memur olanların 5510 kapsamında olacakları ve emekli olduklarında 5434 e tabi emsal görevi esas alınarak emekli ikramiyesine hak kazanacakları, ancak emekli ikramiyesi alma şartında son statülerinin memur olunması şartının aranacağı hususlarını belirtmiş bulunmaktayız.



"İşçi, 5510 kapsamında memur olduğunda emeklilik için 25 yılı tamamlaması gerekir mi?" başlığı altında https://www.memurlar.net/haber/1070498/

adresimizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizde sosyal güvenlik hukukunda tüm çalışma süreleri esas alınarak tek bir statüden aylık bağlanmasının genel bir uygulama olduğu ve işçi, esnaf, memurluk hizmeti varsa borçlanılan süreler toplamı üzerinden emeklilik işlemlerinin gerçekleştirileceği, dolayısıyla, memurluktan emekli olmak için 25 yıl hizmetin içinde bu sürelerin de esas alınacağı, ayrıca tek başına 25 yıl memurluk hizmeti olma şartının aranmayacağını belirtmiş bulunmaktayız.



"15 yıl hizmet üzerinden emekli olan ikramiye alabilir mi?" başlığı altında

https://www.memurlar.net/haber/1109253/

adresimizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizde de, 5510'a tabi memurların 15 yıl hizmet ve 61 yaşın dolumu şartı ile emekli olabileceklerini belirtmiş bulunmaktayız.



Bu bağlamda değerlendirmelerimiz özetle şu şekilde olacaktır:

5.7.1999 tarihindeki sigorta girişiniz şayet SGK primleri tam olarak ödenmiş bir çalışma ise EYT kapsamında yaş şartına tabi olmazsınız. Hizmet bütünleşme konusunda son 7 yıl hizmet kuralına tabi olursunuz.

15.9.2010 tarihinde memur olduğunuzu belirtmiş olduğunuzdan 5510 kapsamına dahil olursunuz.

Sözleşmeli memur'dan kastınız memur statüsü dışında, yani işçi statüsünde SGK primleri ödenek suretiyle çalışılan bir statü ise (657/4-B sözleşmeli gibi), memurluktan ayrılıp bu şekilde herhangi bir süre (1 gün, 1 yıl, 3 yıl vb. gibi) çalışmanız halinde emekli olduğunuzda son göreviniz memur statüsü olmayacağı için emekli ikramiyesi kaybınızın olacağını söyleyebiliriz.



Yani, emekli ikramiyesine hak kazanmak için 15 yıl kadrolu memur olma gibi bir şartın bulunmadığını belirtmek isteriz.

