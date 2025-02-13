Diyanet, Kur'an eğitim merkezlerine öğretmen alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan Kur'an eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 104 kadın ve erkek öğretmen alacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 16:38, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 16:42
Başkanlığın açıklamasına göre, şartları taşıyan adaylar, 17-28 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.2025 Yılı Öğretmen Alımı Sınav Duyurusu