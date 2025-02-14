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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 447 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 447 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 16:41, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 16:42
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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 390 bin lira, en yüksek 3 milyon 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 2,7 yükselişle 3 milyon 447 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 356 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 311 milyon 175 bin 724 lira, işlem miktarı ise 2.146,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 8 milyar 104 milyon 838 bin 916,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.356.000,002.920,00
En Düşük3.390.000,002.902,25
En Yüksek3.467.000,002.978,05
Kapanış3.447.000,002.972,00
Ağırlıklı Ortalama3.418.044,342.936,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.311.175.724
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.146,94
Toplam İşlem Adedi108

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