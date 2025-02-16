Aydın'da sahipsiz köpek saldırısı: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Yüzünden yaralanan Oğul, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu . İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi yapılan Oğul, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi .

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