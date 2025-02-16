Aydın'da sahipsiz köpek saldırısı: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki Fatma Oğul yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 21:23, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 21:25
Aydın'ın Germencik Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın yaralandı.
Germencik'te Köpek Saldırısı
Tekin Mahallesi'nde yaşayan Fatma Oğul, çöp atmaya gittiği sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredeki Vatandaşların Hızlı Müdahalesi
Yüzünden yaralanan Oğul, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi yapılan Oğul, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.