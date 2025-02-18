Sosyal Medyada Adayla Fotoğrafı Olan Jüri Seçilir Mi?

Dava konusu olayda; üniversite tarafından ilan edilen doçent kadrosuna birden fazla aday müracaat etmiş, davacının yerine diğer adayın ataması yapılmıştır.

Davaya konu olan atama işlemi önce üniversite tarafından belirlenen jürilerden birisi ataması yapılan adayın yüksek lisans tez danışmanı, diğer jüri üyesinin ise atanan adayla sosyal medyada fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir.

İlk derece mahkemesi, jüri üyelerinin değerlendirmesinin doğrudan atanma sonucu doğurmasa da jüri kanaatlerinin atamaya dayanak olma noktasında referans teşkil ettiği, bu nedenle jüri üyelerinin seçiminde herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirleme yapılması gerektiğine dikkat çekerek işlemi iptal etmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise kararı onamakla birlikte; dava dosyasına eklenen sosyal medya fotoğraflarının her zaman jürinin tarafsızlığını ortadan kaldıran bir unsur olarak değerlendirilemeyeceği, dosyada yer alan fotoğrafların her somut olay bağlamında dikkate alınması gerektiği, ancak davada yer alan fotoğrafların jüri raporlarının objektifliğini etkileyebilecek nitelikte olduğu sonucuna varmıştır.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2023/5440 E. , 2024/5138 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2023/5440

Karar No : 2024/5138

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Üniversitesi

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... Üniversitesi ... Edebiyat Fakültesi ... Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı için açılan bir adet doçent kadrosuna başvuran davacı tarafından, söz konusu kadroya diğer adayın ataması yapıldığı gerekçesiyle davacının başvurusunun reddine ilişkin Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'nın ... tarihli ve E-... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:.., K:... sayılı kararda; adaylar hakkında mütalaa verecek jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmelerde objektif ve tarafsız olması gerektiği, değerlendirme yapılan kişi veya kişilerle jüri üyesi arasında husumet veya jüri üyesinin objektif davranmasını etkileyebilecek olayların veya durumların bulunması halinde bu objektif ve tarafsızlığın etkileneceği, bakılan davada, davalı idarede açık bulunan doçent kadrosuna başvuranların durumlarının değerlendirilmesi için davalı idarece Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ..., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ... ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ...'ın jüri üyesi olarak belirlendiği, söz konusu jüri üyelerinden ... söz konusu kadroya davacının atanması yönünde görüş bildirirken, diğer iki jüri üyesinin ...'ın atanması yönünde görüş bildirdiği, söz konusu jüri üyelerinden ...'in ataması yapılan ...'ın yüksek lisans tez danışmanı olduğunun dosyaya sunulan bilgi belgelerden ve Mahkemece YÖK tez danışmanı sorgulama internet sitesinden yapılan araştırmalardan anlaşıldığı, davacı tarafından dava dosyasına sunulan sosyal medya fotoğraflarından ataması yapılan ... ile diğer jüri üyesi ...'ın birlikte çekildikleri fotoğraflarının bulunduğu, bu durumun davalı idarece jüri üyelerinin oluşturulmasında objektif ve tarafsız davranılmadığının göstergesi olduğu, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu ilgili kişilerin atanması doğrudan yapılmamakta ise de bu görüşlerin atamaya dayanak olma noktasında referans teşkil ettiği, şeklen de olsa jüri üyelerinin oluşumunda herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirleme yapılması gerektiği, davalı idarece ...'ın atanmasına ilişkin ... tarih ve E... sayılı işlemde söz konusu atamanın jüri üyelerinin görüşleri esas alınarak yapıldığının belirtildiği anlaşıldığından hukuka uygun olmayan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Jüri raporlarının objektif olmadığına ilişkin bir veri bulunmadığı, akademisyenlerin birbirlerini tanımalarının olağan kabul edilmesi gerektiği, kişilerin birlikte fotoğraflarının bulunmasının yürüttükleri görevlerde kişilerin leh ya da aleyhine değerlendirmede bulunacağını göstermediği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının belirtilen açıklama ile onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Doçent kadrolarına yapılacak atamalarda izlenecek prosedür, 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 8, 9, 10 ve 11. maddelerinde kurala bağlanmış olmakla birlikte; bu atama işlemleri için öngörülen atama prosedürünün takip edilip edilmemesi kadar adayların bilimsel çalışma ve yayınlarını inceleyen jüri heyetinin usulüne uygun olarak teşekkül edip etmediği ve jüri üyelerinin tarafsızlığını zedeleyecek niteliklerinin bulunup bulunmadığı da önem arz etmektedir.

Dava dosyasına sunulan sosyal medya fotoğraflarından ataması yapılan ... ile jüri üyesi ...'ın birlikte fotoğraflarının bulunduğu ve Mahkeme kararında bu durumun jüri heyetinin objektifliğini zedelediği hususuna yer verildiği, ancak kişilerin birlikte fotoğraflarının olmasının her zaman jürinin tarafsızlığını ortadan kaldıran bir unsur olarak değerlendirilemeyeceği, dosyada yer alan fotoğrafların her somut olay bağlamında dikkate alınması gerektiği anlaşılmakla birlikte; bakılan davada yer alan fotoğrafların jüri raporlarının objektifliğini etkileyebilecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:... sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklamayla ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,

4. 2577 sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesini teminen dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 09/10/2024 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

(X)- Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.