Rektörün makam aracında uyuşturucu yakalandı

Emniyet birimleri, Rektör Tolunay'ın makam aracını takibe alarak, araçta yapılan denetimlerde uyuşturucu maddeye rastladı. Aynı zamanda aracın fuhuştan takibe alındığı da ortaya çıktı. Bu durum, üniversite yönetimi ve eğitim camiasında ciddi bir endişe oluşturdu.

Makam şoförü gözaltına alındı



Operasyon sırasında rektörün şoförü gözaltına alındı, ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şoförün, olayla ilgili olarak ifadesinin alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Rektörlük olayı doğruladı



Elips Haber'in sorunlarını yanıtlayan Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileri, yaşanan olayın ardından şoförün işten çıkarıldığını belirtti. Konuyla ilgili sorularımızı ve konuşma talebimize Rektör Tolunay'a herhangi bir dönüş yapmaması dikkat çekti.

Bu kadarına da pes!



Bu olay, üniversite yönetimlerinin ve kamu kurumlarının geldiği son durumu gözler önüne getirdi. Topluma örnek olması gereken üniversitelerde yaşanan uyuşturucu ve fuhuş meselesi pes dedirtti.

Tolunay Eski Sağlık Bakan Yardımcısı



Medipol Üniversitesi'nin sahibi eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olurken, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Tolga Tolunay ise daha önce Sağlık Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.