EGM'den sahte 'maaş promosyonu protokolü' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve maaş promosyon protokolü hakkında olduğu iddia edilen sahte basın açıklamalarına ilişkin resmi bir duyuru yaptı.

EGM, bu konuda herhangi bir basın açıklamasının bulunmadığını belirterek, paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Yasal İşlem Başlatılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunu yanıltmaya yönelik sahte açıklamaları hazırlayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlardan yalnızca resmi kaynaklara itibar etmelerini istedi.

Resmi Kaynaklara Dikkat!

EGM, resmi açıklamalarının yalnızca kurumsal internet sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını hatırlattı.

Sahte içeriklerin yayılmasının hukuki yaptırımlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.