Odyologlar, eğitim personeli olarak görevlendirilebilir mi ve hangi dersi verebilirler?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 31.01.2025 tarih ve 125621669 sayılı yazılarıyla aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmakta olan destek eğitim programlarında hangi eğitim personelinin görevlendirilebileceği Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.9.2021 tarihli ve 35 sayılı kararı doğrultusunda belirlenmektedir.

Söz konusu kurumlarda uygulanmakta olan "Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı"nın eğitim personeli istihdamında çeşitli sorunlar yaşanması nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin mağduriyet yaşanmasını engellemek amacıyla "Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı"nın "Konuşma Sesi" modülünde yer alan "Konuşma Sesi Bozukluğu (Artikülasyon) ve Ses Bilgisi (Fonoloji)" bölümünde odyologların da eğitim personeli olarak görevlendirilmeleri 21.01.2025 tarihli ve 123576468 sayılı olur ile uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda odyologlar "Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı"nın zikredilen bölümünde eğitim personeli olarak görevlendirilebilecektir.

Ayrıca 16.12.2024 tarihli ve 121659029 sayılı yazımızda yer alan "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.9.2021 tarihli ve 35 sayılı kararda "Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı"nın zorunlu eğitim personeli; "Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı/Dil ve Konuşma Terapisti/Dil ve Konuşma Pataloğu/Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanından herhangi biri" şeklinde tanımlanmış olup söz konusu branşlara ilgili bölüm mezunlarının görevlendirilmesi, odyologların bu branşlarda görevlendirilmemesi" hususunun yanlış yorumlandığı Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu nedenle aşağıdaki ek açıklamaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.9.2021 tarihli ve 35 sayılı kararı gereği "Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı"nın zorunlu eğitim personeli dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma pataloğu, odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanından herhangi biri olarak belirlendiğinden; odyologların bu programın zorunlu eğitim personeli sayılamayacağı ancak aynı programın "Konuşma Sesi" modülünün "Konuşma Sesi Bozukluğu (Artikülasyon) ve Ses Bilgisi (Fonoloji)" bölümü ile "Dil" modülünde eğitim vermek üzere görevlendirilebilecektir.

İşte o açıklama yazısı;

Ahmet KANDEMİR