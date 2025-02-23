Öğretmenlere yüksek lisans ve doktoraya bağlı olarak artırımlı ek ders ücreti ödenir mi?

Toplu Sözleşmenin "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8.maddesindeki; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükümlerine göre yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı da Maliye Bakanlığında almış olduğu görüş neticesinde fiilen ders görevini yerine getirmeyen okul yöneticisi ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara artırımlı ek ders ücreti ödememektedir.

Bu konuda fiilen derse girme imkanı bulunmayanlarda fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı gerekçesiyle okul yöneticisi ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara artırımlı ek ders ücreti ödenmesi yönünde bir çok idari mahkeme ve bölge idari mahkemesi kararı bulunmaktadır.

Yine aynı konuda Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 29/11/2024 tarih ve 2024/13222-S.24.19907 sayılı kararı bulunmaktadır.

Bu kararların tamamı bireysel kararlar olduğu için geneli kapsamamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı sürekli olarak kaybettiği bu davalara mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti ödememektedir.

Bu durumun düzeltilmesi için Toplu Sözleşmenin "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8.maddesine "fiilen derse girme imkanı bulunmayanlar dahil" ibaresi eklenmelidir. Aslında ek dersle ilgili tüm toplu sözleşme hükümlerinin ek dersle ilgili karara eklenmesi gerekmektedir.

Şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve rehberlik öğretmenleri ile MEBBİS koordinatörü ve özel bürolarda geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu görevlerine bağlı olarak yararlandıkları ek ders ücretlerinin yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara artırımlı olarak ödenip ödenmeyeceğine ilişkin yayınladığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.02.2025 tarih ve 125850331 sayılı görüş yazısında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"Yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara artırımlı ek ders ücreti ödenmesi konusunun, daha önce bir örneği 11.09.2012 tarihli ve 42188 sayılı yazımız ekinde Valiliğinize de gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.08.2012 tarihli ve 9310 sayılı yazısı ve 03.04.2023 tarihli ve 2044946 sayılı yazılarında belirtilen açıklamalar doğrultusunda Valiliğinizce değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, şahsa münhasır yargı kararlarına bağlı olarak başkaları adına aynı doğrultuda işlem tesis edilemeyeceğinin hatırlatılmasında da yarar görülmektedir."

Kısacası Hazine ve Maliye Bakanlığı; yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan fiilen derse girmeyenlere artırımlı ek ders ücreti ödenmez demektedir.

Konunun çözüm yolunu yukarıda belirtmiştik.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR