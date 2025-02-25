İl içinde yer değiştiren personele yolluk ödenmesi için defterdarlıktan görüş alınabilir mi?

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde; "Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler;" olarak ifade edilmiştir.

Diğer taraftan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No: 39); "Buna göre idareler harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere ait uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alacaklardır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.02.2022 tarih ve bila sayılı görüş yazısında; "adı geçen kişinin asıl görev yerinin memuriyet mahalli dışında olup olmadığı konusunda Defterdarlığından görüş alınması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR