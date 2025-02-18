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Öğretmenlerden depremzede öğrencilere sıcak dokunuş

Artvin'deki öğretmenler, ördükleri atkıları deprem bölgesindeki öğrencilere göndererek onlara sıcak bir dokunuş sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 11:40, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 11:40
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Öğretmenlerden depremzede öğrencilere sıcak dokunuş

Artvin'de öğretmenler, ördükleri atkıları deprem bölgesindeki kardeş okulun öğrencilerine gönderdi.

İlmek İlmek Umut, Geleceğe Sıcak Dokunuş Projesi

Vakıfbank İlkokulu öğretmenleri sosyal sorumluluk duygusuyla "İlmek İlmek Umut, Geleceğe Sıcak Dokunuş" adını verdikleri proje kapsamında, fırsat bulduklarında deprem bölgesindeki öğrenciler için atkı ördü.El emeği atkılar, kardeş okul Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu öğrencilerine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın Açıklamaları

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, bir projenin daha güzel sonuçlarını görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vakıfbank İlkokulu öğretmenlerinin deprem bölgesindeki öğrencilere dokunmak için hayata geçirdiği projenin çok anlamlı olduğunu ifade eden Acar, "Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin soğuk ve zor koşullarda geçen kışını daha mutlu ve sıcak geçirmeleri için öğretmenlerimiz atkı ördü. Projemizin ismi zaten 'İlmek İlmek Umut, Geleceğe Sıcak Dokunuş.' Çocuklarımızın geleceğine sıcak bir dokunuş yapmak istediler." dedi.Acar, kardeş okuldaki 60 öğrenciye atkı ulaştırılmasını amaçlayan projenin başlangıç aşamasından sonuna kadar katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Gül Köse'nin Proje Hakkındaki Görüşleri

Öğretmenlerden Gül Köse ise projeyi öğretmenler odasındaki bir konuşma sonrası hayata geçirdiklerini söyledi. Sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında bu işi başlattıklarını anlatan Köse, şöyle devam etti:

"Kış mevsimi münasebetiyle atkıyla başlayalım, her ay bir etkinlik yapalım diye düşündük. Müdürümüzle görüştükten sonra Kahramanmaraş ilimizde kardeş okulumuz olduğunu dile getirdiler. Bunu bir projeye dönüştürmeye karar verdik. Bu ayki etkinliğimiz atkı. Kadın öğretmenler hep beraber ördük ve 60'a yakın atkıyı tamamladık."


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