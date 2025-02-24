Öğretmenin tehlikeli kayak eğlencesi
Ordu'da beden egitimi ve spor ogretmeni Osman S. (35), arkasından gelen otomobilden hız alarak karla kaplı sokaklarda kayak yaptı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 22:26, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 23:02
Korgan ilcesinde beden egitimi ve spor ogretmenligi yapan Osman S., kar yagısının ardından kayak takımını alarak dısarı cıktı. Arkadasları ile bulusan Oman S., Fatsa ilcesinin ara sokaklarında ekipmanlarını hazırladı. Arkasından gelen otomobilden hız alan Osman S., ara sokaklarda kaydı. Osman S., o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.