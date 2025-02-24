Öğretmenin tehlikeli kayak eğlencesi

Korgan ilcesinde beden egitimi ve spor ogretmenligi yapan Osman S., kar yagısının ardından kayak takımını alarak dısarı cıktı. Arkadasları ile bulusan Oman S., Fatsa ilcesinin ara sokaklarında ekipmanlarını hazırladı. Arkasından gelen otomobilden hız alan Osman S., ara sokaklarda kaydı. Osman S., o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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