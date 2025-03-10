Ankara'da 10 Mart 2025 Pazartesi İftar ve Sahur Saatleri

2025 Ramazan Ayı İmsakiye açıklandı ve Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri belirlendi. Ankaralı vatandaşlar, "Ankara İmsakiye", "10 Mart Pazartesi Ankara iftar saati", "10 Mart Pazartesi günü Ankara sahur vakti ne zaman?", "10 Mart Pazartesi Ankara teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları:

10 Mart Pazartesi Ankara'da İftar Saati

10 Mart 2025 Pazartesi günü Ankara'da iftar vakti, saat 18:56'da okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

10 Mart Pazartesi Ankara'da Sahur Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Ankara'da sahur vakti 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 05:39'da sona erecek.

10 Mart Pazartesi Ankara'da Teravih Saati

Teravih namazı, 10 Mart Pazartesi akşamı saat 20:14'te kılınacak. Yatsı namazının ardından cemaatle birlikte eda edilecek olan teravih namazları, Ramazan ayı süresince devam edecek.Bu bilgiler ışığında, Ankaralı vatandaşlar 10 Mart 2025 Pazartesi günü sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini planlayabilirler.