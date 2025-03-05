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Plaj İşletmelerine Yargıtay'dan Emsal Karar

Yargıtay, sahillerin kamuya ait olduğunu belirterek plaj işletmelerinin denize girişleri engelleyemeyeceğine hükmetti. Bu karar tüm plajlar için bağlayıcı olacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Mart 2025 09:10, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 09:10
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Plaj İşletmelerine Yargıtay'dan Emsal Karar

Yargıtay, plaj işletmelerinin vatandaşa zorunlu şezlong kiralama dayatmasına son verdi. Çeşme'de yaşanan bir olay sonrası mahkemeye taşınan davada, mahkeme deniz kıyısının herkesin eşit ve serbestçe kullanabileceğine hükmetti. Karar, tatilciler için emsal niteliği taşıyor.

Yargıtay Kararı ve Şezlong Kiralama Sorunu

Özellikle yaz aylarında tatil bölgelerinde sıkça karşılaşılan şezlong kiralama zorunluluğu, Yargıtay kararıyla tarihe karıştı.

Plaj İşletmelerinin Ücret Talepleri

Tatilciler, birçok plaj işletmesinin denize girmek isteyen vatandaşlardan yüksek ücretler talep ettiğini ve aksi takdirde plajı kullanmalarına izin vermediğini belirtiyordu. Ancak Yargıtay, sahillerin kamusal alan olduğunu ve herkesin eşit şartlarda faydalanması gerektiğini vurgulayarak, özel işletmelerin bu uygulamasına "dur" dedi.

Şezlong Krizi Mahkemeye Taşındı

Ekol TV'den İlker Turak'ın özel haberine göre, Eşref Kaya isimli bir vatandaş, İzmir'in Çeşme ilçesinde özel bir plaj işletmesinde şezlong kiralamadan denize girmek istedi. Bunun üzerine işletme yetkilileri, Kaya'nın plajı kullanamayacağını belirterek müdahale etti.

"Seni de eşyalarını da denize atarım. Doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun"

Olayın büyümesiyle, işletme yetkililerinden biri Kaya'ya yukarıdaki şekilde tehditte bulundu. Yaşanan tartışmanın ardından Kaya, hem işletme çalışanlarından hem de yetkililerden şikayetçi oldu.

Mahkeme Kararını Verdi: Hapis Cezası

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı ve işletme çalışanları hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla iddianame düzenledi. Yapılan yargılama sonucunda, sanıklar 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme, kararında sahillerin herkesin ortak kullanımına açık olduğu ve özel işletmelerin denize girişleri engelleyemeyeceğini vurguladı.

Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde Karar

Sanıkların hapis cezasına yaptığı itirazlar, Yargıtay Genel Kurulu tarafından reddedildi. Yargıtay, sahillerin kamuya ait olduğunu belirterek, işletmelerin vatandaşların denize girişini engelleme hakkı olmadığına hükmetti.Bu kararla birlikte, Türkiye genelindeki tüm plaj işletmeleri için bağlayıcı bir emsal oluşturuldu.

Vatandaşlar Ne Düşünüyor?

Plajda yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalan tatilciler, Yargıtay'ın kararını memnuniyetle karşıladı. Tatilciler, artık şezlong kiralamadan istedikleri plajda denize girebileceklerini belirtirken, birçok vatandaş sahillerin ranta açılmasına karşı uzun süredir mücadele ettiklerini vurguladı.

Plaj İşletmeleri Nasıl Etkilenecek?

Bu karar sonrası plaj işletmelerinin, şezlong ve diğer hizmetleri zorunlu hale getiremeyeceği kesinleşti. Ancak bazı işletmelerin, fiyat politikalarını artırarak farklı yöntemlerle gelir elde etmeye çalışabileceği konuşuluyor.Uzmanlar, sahillerin daha sıkı denetim altına alınması gerektiğini belirtiyor.

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