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42 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü

Fethiye'de kalp krizi geçiren öğretmen Recep Ballı, meslektaşları ve öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 17:20, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 18:18
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42 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Öğretmen Recep Ballı son yolculuğuna, görev yaptığı okulunda meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri tarafından uğurlandı.

Fethiye'de Görev Yapan Öğretmen Recep Ballı Hayatını Kaybetti

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde 5 yıldır görev yapan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Recep Ballı (42), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Daha önce polislik mesleğini sürdüren, ardından öğretmenliğe geçiş yapan Ballı için Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğretmen Recep Ballı İçin Duygusal Cenaze Töreni

Törene merhumun eşi polis memuru Ebru Ballı, aile yakınları, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Törende Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Hakan Karakaya ile eski okul müdürü Timur Ergün, Ballı'nın meslek hayatına ve eğitim camiasına kattığı değerlerden bahsederek duygusal birer konuşma yaptı. Cenaze töreninin ardından, Din Kültürü Öğretmeni Gazi Yılmaz tarafından yapılan dua ile Recep Ballı'nın naaşı Çatalarık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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