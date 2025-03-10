MEB, Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Öğretmenlik Alanları Atama Duyurusu Yayımlandı

Bakanlık müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan adayların (öğretmenlik alanları) atanmalarına ilişkin duyuru ve eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Atama Duyurusunu (Öğretmenlik Alanları) (3 Sayfa) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Öğretmenlik Alanları Atama Duyurusunda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

A. GENEL ESASLAR

1. MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilen Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavına öğretmenlik alanlarından katılan adayların yarışma sınav sonuçları 07.03.2025 tarihinde ilan edilmiştir.

2. Bakanlık müfettiş yardımcılığına atamalar Bakan onayı ile yapılacaktır.

3. Bakanlık müfettiş yardımcılığına atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinde talep edilen belgeler Başkanlığa teslim edilerek başvuru yapılacaktır.

4. Bakanlık müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazandığı halde süresi içerisinde istenen belgeleri teslim etmeyen (herhangi bir nedenle göreve başlamak istemeyen) adayların, atanma hakkından feragat ettiklerine dair dilekçeyi Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

5. Ataması yapılan adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesinde belirtilen süre içerisinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Süresi içinde görevine başlamayan adayların atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca iptal edilecektir.

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesinde belirtilen süre içerisinde görevine başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, aynı alandaki yedek adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacaktır. Yedek adayların atanmaya ilişkin hakları, yarışma sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere müteakip sınav duyurusunun ilan tarihine kadar geçerli olacaktır.

7. Yedek sıradan atanmaya hak kazanan adayların, atanma hakkı kazandıklarına ilişkin tebligatta kendilerine bildirilen süre içerisinde belgelerini Başkanlığa teslim etmeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Süresi içinde görevine başlamayan yedek adayların atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca iptal edilecektir.

8. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu adaylar hiçbir hak talep edemeyecekler ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak ve disiplin soruşturması yürütülecektir.

9. Bakanlık müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin başvuru tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara aşağıda yer verilmiştir.

B. BAŞVURU SÜRECİ VE İSTENECEK BELGELER

1. Bakanlık müfettiş yardımcılığı yarışma sınavını "asıl" olarak kazanan adayların aşağıda yer alan belgeleri, 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında, Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü D Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı Eğitim ve Koordinasyon Başkan Yardımcılığına, mesai saatleri içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Atanma hakkı kazanan adayların teslim edecekleri belgeler şunlardır:

2.1. Atama başvuru ve beyan formu (EK-1)

2.2. Görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık durumu beyanı (EK-2)

2.3. Adli sicil kaydına ilişkin beyan (EK-3) ve buna ilişkin e-Devlet'ten alınacak belge

2.4. Askerlik durumuna ilişkin beyan (EK-4) ve buna ilişkin e-Devlet'ten alınacak belge

2.5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ya da e-Devlet'ten alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi"

*Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ya da aslı ibraz edilmek şartıyla kurumca onaylanmış sureti.

**Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesi.

2.6. T.C. kimlik kartı fotokopisi

2.7. Son altı ay içerisinde resmi kıyafetle çekilmiş vesikalık fotoğraf (4 adet)

3. Bakanlık müfettiş yardımcılığına atamaya ilişkin duyurular, https://www.meb.gov.tr ve/veya https://tkb.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir. Bu duyurular ilgililere tebliğ hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Bakanlık müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı sonucuna göre "yedek" listede yer alan adayların bu aşamada herhangi bir belge teslim etmelerine gerek bulunmamaktadır. Yedek adaylara, atanma hakkı kazanmaları halinde ayrıca tebligat yapılacaktır.

Atama Başvuru Formunu (2 Sayfa) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Sağlık Beyanını (1 Sayfa) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Adli Sicil Beyanını (1 Sayfa) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Askerlik Beyanını (1 Sayfa) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR