YÖK, öğretim üyesi atama izinlerini dağıttı

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yıllık atama sayılarını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ocak 2025 tarihli ve 2025/13 sayılı Karar ile yayımlanmıştır.



Söz konusu Kararın 1-c maddesine göre yükseköğretim kurumlarının 2025 yılı için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 6.000 olarak belirlenmiş olup, bu atama sayısının dağılımının Yükseköğretim Kurulunca yapılması karara bağlanmıştır.



Aradan geçen bir ay içerisinde söz konusu dağılımın geciktiğine dikkat çekerek 4 Mart 2025 tarihli ve "YÖK, 2025 Öğretim Üyesi Atama Kontenjanlarını Dağıtmalı" başlıklı yazımızda üniversitelerde içeriden yükselme diye tabir ettiğimiz atamalar başta olmak üzere öğretim üyesi kadroları için bekleyişin sürdüğünü ifade etmiştik.



Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 5 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, üniversitelere öğretim üyesi atamaları için dağılım yapılmış olup, kontenjan sayıları kurumlara bildirilmiştir.

Bu çerçevede, üniversiteler içeriden yükselmeler başta olmak üzere öğretim üyesi atamaları için kadro taleplerini Yükseköğretim Kuruluna bildirebilecektir.