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Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği taslağı kurumların görüşüne sunuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağını" tüm Bakanlıkların görüş ve önerilerine sundu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Mart 2025 10:52, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 10:54
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Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği taslağı kurumların görüşüne sunuldu

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Hatırlanacağı üzere, 657 sayılı Kanunda 29/10/2016 tarihinde yapılan düzenlemeyle doğum sonrası yayım zamanlı çalışma hakkı getirilmişti.

657 sayılı Kanuna eklenen Ek 43. madde şu şekildedir:

"Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."

Kanun hükmü gereğince usul ve esasların bir yönetmelik ile belirlenmesi gerekiyordu ancak bu yönetmelik aradan geçen 8 yıla rağmen yürürlüğe konulamamıştı. Bu hakkın verilmesini isteyen ancak talepleri reddedilen memurlar açtıkları tüm davaları kazanıyordu. Devlet, açılan tüm davaların kaybedilmesi sonrasında yönetmeliği yürürlüğe koymaya karar verdi.

- Yarım zamanlı çalışma hakkı yönetmelik taslağı Bakanlıklara gönderildi

Memurlar.net'in aldığı bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağını" tüm Bakanlıkların görüş ve önerilerine sundu.

Bu haktan yararlanamayacak olanların kimler olduğu ise Bakanlıklardan gelen görüş ve önerileri sonrasında belirlenecek.

- Öğretmenler için yapılacak düzenleme MEB'e bırakıldı

Yönetmelik taslağına göre, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı haftanın 3 günü tam gün şeklinde olabileceği gibi haftanın beş günü yarım gün şeklinde de olabilecek. Günlük çalışma süresi farklı farklı da tercih edilebilecek.

Öğretmenler için çalışma esasları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca düzenlenecek.

- Yarım zamanlı çalışma dönemimde ticaret yapanın bu hakkı iptal edilecek

Bu dönemde, memurun ticaret yapması veya memurlara yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunması halinde yarım zamanlı çalışma hakkı kaldırılacak.

Yarım zamanlı çalışma döneminde, Maaş ve sosyal yardımların yarısı ödenecek. Yıllık izin, mazeret izni gibi haklar tam olarak kullanılacak, ancak bu sürelerde yarım maaş ödenecek.

- Babalar da yarım zamanlı çalışmayı talep edebilecek

Eşi Doğum Yapan Erkek Memurlar da Babalık izni bitiminden itibaren isterse yarım zamanlı çalışma hakkını tercih edebilecek. Ancak aynı anda hem anneye hem de babaya yarım zamanlı çalışma hakkı tanınmayacak

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