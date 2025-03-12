Mavi Vatan'ın Yeni Gücü: ATMACA Füzesi
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ATMACA füzesinin denizaltından başarıyla ateşlendiğini duyurdu ve bu önemli anları sosyal medyada paylaştı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mart 2025 20:13, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 20:55
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bugün deniz altından ateşlenen ATMACA füzesinin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu ve o anların görüntüsünü paylaştı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA, artık denizlerin altından da hedefini vuracak! Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi. Bu büyük başarıda emeği geçen Başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın kıymetli personeline, Roketsan'ımıza, Başkanlığımız personeline, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor
dedi. (DHA) Haber: ANKARA, (DHA)-