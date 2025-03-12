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Bakan Göktaş: İş hayatında kadınları desteklemeye devam ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak iş hayatında güçlendiren politikalarla kadınları desteklemeye gayret ediyoruz. Bu anlamda, 12. Kalkınma Planı, bizim için bir yol haritası niteliğindedir. Bu Plan doğrultusunda, 2028 yılı sonuna kadar, kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 20:30, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 20:32
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Bakan Göktaş: İş hayatında kadınları desteklemeye devam ediyoruz

Göktaş, Bakanlık ve Hepsiburada tarafından Türkevi'nde düzenlenen iftarda, kadın girişimciliğini, toplumsal kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi hızlandıran, sosyal dönüşümü şekillendiren önemli bir güç olanak nitelendirdi.

Kadınların iş dünyasında ulaştıkları başarılara, topluma ve ekonomiye katkılarına dikkati çeken Göktaş, "Kadınlar sahip oldukları üretim potansiyeli ve değişen koşullara uyum sağlama becerileri ile iş dünyasında büyük başarılara imza atıyor." diye konuştu.

Gelişen teknolojinin sektörleri ve çalışma şekillerini dönüştürerek kadınların ekonomik hayata katılımı için yeni fırsatlar sunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu gerçeklikten hareketle Türkiye olarak, iş hayatında güçlendiren politikalarla kadınları desteklemeye gayret ediyoruz. Bu anlamda, 12. Kalkınma Planı, bizim için bir yol haritası niteliğindedir. Bu Plan doğrultusunda, 2028 yılı sonuna kadar, kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Kadın girişimciliği, kadınların iş gücüne katılımını artırmanın ve ekonomik fırsat eşitliğini sağlamanın en etkili yollarından biridir. Bu anlamda Bakanlık olarak, bir taraftan kadınların girişimcilikte aktif rol alması için destek mekanizmaları geliştiriyoruz. Diğer taraftan ise kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Bu iş birlikleriyle öncelikle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda kadın refahına ve ülke kalkınmasına yeni kaynaklar oluşturan bir dinamizm yakalamayı amaçlıyoruz."

E-ticaretin, kadın girişimciliğini teşvik ettiğini ve son derece geniş imkanlar sağladığını belirten Göktaş, "Bununla beraber, e-ticaretin sağladığı esnek çalışma koşulları, kadınların iş ve aile yaşamları arasında denge kurmasına yardımcı olmaktadır. Bu yeni imkanlar, ekonomide kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için önemli bir fırsattır. Biz de Bakanlık olarak bu fırsatı en etkin biçimde değerlendirmek üzere çeşitli iş birlikleri aracılığıyla kadın girişimcilerimizi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Binlerce kadının e-ticaret ekosistemine dahil olmasını sağlıyoruz"

Bakanlığı ve Hepsiburada arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Hepsiburada, sunduğu özel programları ile kadınların iş kurma ve büyütme süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlıyor. Birlikte yürüttüğümüz 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları' programı ile binlerce kadının e-ticaret ekosistemine dahil olmasını sağlıyoruz. Böylece kadın girişimcilere ürünlerini büyük bir pazara sunma imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda kadınların e-ticaret alanındaki becerilerini geliştirmeleri ve işlerini daha da ileri taşımaları için çeşitli eğitim ve mentorluk programları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu iş birliği çerçevesinde, kadın girişimcilere network oluşturma, mentorluk fırsatları ve finansal destekler sağlamayı sürdürüyoruz."

"Hobin İşin Olsun" projesiyle kadınların e-ticarette hobilerini işe dönüştürerek girişimcilikte ilerlemelerine destek olduklarını, kamu ve özel sektör ortaklığında kadın girişimciler için sundukları tüm destekleri tek bir portalda birleştirdiklerini ve kadın kooperatiflerinin e-ticarette görünürlüğünü artırmak için "Ben De Varım" uygulamasını hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, "Önümüzdeki dönemde de girişimci kadınların e-ticaret becerilerini artırarak ticarete katılımlarını desteklemek için bu iş birliklerimizi artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Göktaş, dijital teknolojiler küresel ekonomiyi hızla dönüştürürken, kadınların bu değişimin ön saflarında yer almasını istediklerini vurgulayarak, "Böylece kadınlar, dijital beceri, finansal okuryazarlık ve çevrimiçi pazar erişimiyle işlerini güvenle büyütebileceklerine inanıyoruz." diye konuştu.

- İftara yabancı bakanlar da katıldı

İftara, Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Soraya Mouloudji, Endonezya Cumhuriyeti Kadın Güçlenmesi ve Çocuk Koruma Bakanı Arifatul Fauzi, Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Wafa Bani Mustafa, Sırbistan Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadınların Ekonomik ve Siyasi olarak Güçlendirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Tatjana Majura, Sierra Leone Cinsiyet ve Çocuk İşleri Bakanı Isata Mahoi, Sierra Leone Sosyal Refah Bakanı Melrose Kaminty, Güney Afrika Kadınlar, Gençlik ve Engelliler Bakanı Sindisiwe Chikunga ile Fas Dayanışma ve Aile Bakanı Naima Ben Yaiha Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Problemlerinden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Kadın ve Çocuk İşleri Danışmanı Harmeen Murshid de katıldı.

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