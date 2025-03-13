Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever, Yabancı Damat, Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi ünlü yapımlarda rol almıştı.

Oyuncu Zafer Algöz, ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Yine ailemizden birini yitirdik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

Şinasi Yurtsever kimdir?

Ünlü oyuncu, 1997-2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Kariyeri boyunca Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası ve Yabancı Damat gibi birçok dizide rol aldı.

Sinema kariyerine 2003 yapımı Yazı Tura filmindeki Basri karakteriyle başladı. Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet filmlerinde de izleyici karşısına çıktı. 2011'de Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı.

İşler Güçler dizisinde canlandırdığı yapımcı Hakkı karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini, Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı. Düğün Dernek 2 filminde de rol alan sanatçı, 13 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.