Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Şinasi Yurtsever'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 22:48, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 22:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtsever'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti