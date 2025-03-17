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Köpek saldırısında ölen Rana bebeğin otopsi raporu tamamlandı

Konya'da köpek saldırısında hayatını kaybeden Rana bebeğin otopsi raporu sonuçlandı. Cinsel istismar bulgusu bulunmadı, sosyal medyadaki iddialara yasal işlem yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 16:48, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 17:36
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Köpek saldırısında ölen Rana bebeğin otopsi raporu tamamlandı

Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rana bebeğin aile avukatı Hasan Yılmaz, kesin otopsi raporunun tamamlandığını, bebeğin vücudunda cinsel istismar bulgusu ile ölümüne yol açacak başka bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Yılmaz, Konya Adliyesi önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rana bebeğin kesin otopsi raporunun Antalya Adli Tıp Kurumu ve Konya Adli Tıp Kurumu başkanlıklarının titiz çalışmaları sonucu tamamlandığını belirtti.

Rana Bebeğin Kesin Ölüm Sebebi

Ön otopsi raporunda olduğu gibi Rana bebeğin vücudunda köpek saldırısına dair izlerden başka bir bulgu görülmediğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Rana'nın ölüm sebebi net olarak belirlenmiştir. Otopsi raporuna göre Rana'nın kesin ölüm sebebi kafa kemiği, boyun omuriliği ve kaburga kırıkları ile iç organ yaralanmalarına bağlı gelişen iç ve dış kanama olarak belirlenmiştir. Yaralanmaların köpek saldırısı ve ısırıklarıyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Tüm yaralanmalar, çocuğun hayatta olduğu esnada gerçekleşmiştir. Genital bölgedeki lezyonlar köpek ısırıklarıyla uyumludur ve cinsel istismar dahil istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ölümünde şüphe oluşturacak başka bir bulgu bulunmamaktadır."


Sosyal Medyada Asılsız İddialar

Bazı sosyal medya hesaplarının asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını dile getiren Yılmaz, "Bu tür gerçek dışı haberleri yapan, kamuoyunu yanıltan ve müvekkil aileye iftira atan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlem başlatılacak ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadesini kullandı. Yılmaz, olaydan sonra Konya'da hayvansever olduğunu iddia eden bir kişinin "halkı yanıltıcı bilgi yaymak" suçlamasıyla tutuklandığını ifade ederek, "Müvekkil aile büyük bir acı içerisindeyken olayın çarpıtılmasına ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine asla izin verilmeyecektir. Adaletin sağlanması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, 7 Mart'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, yaralı bebek ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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