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Türk Milleti Adına Verilen Mahkeme Kararları Sonunda Erişime Açıldı!

Adalet Bakanlığı, geliştirdiği mevzuat bilgi sistemiyle 10 milyondan fazla mevzuat ve yargı kararını kamuoyunun erişimine açtı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2025 16:00, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 14:07
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Türk Milleti Adına Verilen Mahkeme Kararları Sonunda Erişime Açıldı!

4 Ağustos 2020 tarihli "Türk Milleti Adına Verilen Kararlardan, Milletin Haberi Yok" başlıklı yazımızda; ülkemiz yargı sisteminde verilen tüm kararlar, kamuoyunun paylaşımına açılarak şeffaf bir şekilde ilan edilmesini çarpıcı bir başlıkla gündeme taşımıştık.

Yazımızda özetle; kamu yönetiminin temel ilkelerinden birisinin "ŞEFFAFLIK" olduğu, yönetimin aldığı kararların halkın erişimine sunulmasına imkan verilmesinin kaliteli bir yönetim anlayışının merkezini oluşturduğu, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere tüm yüksek yargı organları ile idare mahkemesi kararlarının günümüz teknolojisine uygun olarak ücretsiz erişime açılması ve milletin istifadesine sunulmasının bir keyfiyet değil gereklilik olduğunu dile getirmiştik.

Devamında, yargı kararlarının tümünün erişime açılması, yukarıda zikrettiğimiz şeffaflık ilkesine uygun olacağı gibi, insanların son yıllarda sarsılan adalete olan güven duygusunun geri gelmesine de vesile olabileceğine inandığımızı paylaşmıştık.

Aradan geçen beş yıla yakın süre sonunda Adalet Bakanlığımız yüksek yargı organlarının kararları başta olmak üzere idare mahkemelerinin de kararlarını kamuoyunun erişimine açtı.

https://mevzuat.adalet.gov.tr/ adresi üzerinden kullanıcı dostu olarak tasarlanan bir web sayfası aracılığıyla hukukçular başta olmak üzere, kamu görevlileri için de büyük bir hizmetin kapısı açılmış oldu.

Özellikle, kesin hüküm veren İstinaf mahkemeleri kararlarının da sistemde zenginleştirilmesi kullanıcılar için büyük önem arz etmektedir.

Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz TUNÇ başta olmak üzere emeği geçen Bakanlık yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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