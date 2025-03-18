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Erkan Kork: PayFix Yasadışı Bahisle İlişkili Değil

Erkan Kork, savcılık ifadesinde PayFix'in yasadışı bahisle ilişkisi olmadığını, MASAK'a şüpheli işlemleri bildirdiklerini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mart 2025 14:04, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 14:06
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Erkan Kork: PayFix Yasadışı Bahisle İlişkili Değil

Yasa dışı bahis soruşturmasında Pozitifbank, Payfix ödeme kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Bu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve herkesin dikkatini çekti. Soruşturma kapsamında örgüt kurma ve para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kork, PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi olmadığını belirtti. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK'a bildirdiklerini ifade etti.

Erkan Kork'un İddiaları ve Savunması

Kork, ifadesinde şirketler üzerinden bahis oynatmadığını, bahis oynanmasına aracılık etmediğini ve yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadığını belirtti. Ayrıca, hiçbir şekilde suç örgütü kurmadığını da vurguladı. Kendisinin şirket maillerinin dışında kişisel mail adresini kurtarma maili olarak eklemediğini ve bu durumun kendisine karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşündüğünü söyledi.

Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu

Para Transferleri ve Mevzuata Uygunluk

Kork, para transferlerinin mevzuata uygun olduğunu ve MASAK raporundaki verilerin yalnızca kümül veriler içerdiğini belirtti. Para transferlerinin, altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabına yatırılması işlemi olduğunu ifade etti. Banka alım sürecinin ise MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası onayı ile gerçekleştiğini vurguladı.

Bank Pozitif Alım Süreci

Erkan Kork, BankPozitif alım sürecinin gizlilik sözleşmesiyle yapıldığını ve alım karşılığında gönderdiği paranın PayFix firmasından çıktığını belirtti. Bankanın içinde bulunduğu kefaletli kredi borçlarından dolayı banka devrinin kendisine geçtiğini ve bu borçları kapatmak adına geri gönderim yapıldığını söyledi.

  • Kork, MASAK raporunda dolandırıcılık, pos tefeciliği, kumar, yasadışı bahis ve yetkisiz ödeme hizmetiyle ilişkilendirilen iddiaları kesinlikle kabul etmediğini ifade etti.
  • Şirketinde yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla özel birimler kurduklarını belirtti.
  • Her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapattıklarını ve bu durumun yasadışı bahisle mücadele ettiklerinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Sonuç olarak, Erkan Kork'un savunması oldukça detaylı ve kapsamlıydı. Bu dava, Türkiye'de yasa dışı bahisle ilgili hukuki süreçlerin nasıl işlediğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir.


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