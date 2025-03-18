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Vergi Borcu İddialarına GİB'den Yanıt

GİB, bazı şirketlerin vergi borçlarının ertelendiği haberlerini reddetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2025 14:29, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 14:31
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Vergi Borcu İddialarına GİB'den Yanıt

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "bazı şirketlerin vergileri ertelendi" iddialarına yanıt verdi. GİB'in açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından haberlerde ismi geçen hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmedi veya taksitlendirilmedi. İnternet sitesinden yapılan duyuruda, bazı şirketlerin vergilerinin ertelendiği yönünde yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı içerikli haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Yanıltıcı Vergi Haberlerine Dikkat Çekildi

GİB tarafından yapılan açıklamada, halka açık şirketlerin finansal tablolarından hareketle yapılan haber ve paylaşımlara dikkat çekildi. "Türkiye'nin en büyük 10 zenginine ait bazı şirketlerin 18 milyar lira, borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar lira vergi borcu ertelendi." gibi kasıtlı yorumlarla, Bakanlığın bazı mükellefleri koruduğu algısının oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığınca haberlerde ismi geçen hiçbir şirketin vergi borcunun ertelenmediği veya taksitlendirilmediği vurgulandı.

Muhasebe Standartlarına Göre Vergi Yükümlülükleri

Açıklamada, ertelendiği iddia edilen vergilerin, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde kullanılan hesaplara ilişkin olduğu belirtildi. Bu hesaplar, şirketlerin gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülüklerini göstermekte olup, vergi borçlarının ertelendiği anlamına gelmemektedir. Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre defter tutma ve mali tablolarını hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır.

Bağımsız Denetim ve Kamuoyu Açıklamaları

Bunun dışında bağımsız denetime tabi şirketler, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından uluslararası kurallara uyumlu olarak yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na göre mali tablolarını oluşturmakta ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuna açıklamaktadır. İlgili standarda göre mali tablolarda "ertelenmiş vergi borçları/ertelenmiş vergi varlığı" olarak iki hesap türü yer almakta ve bu hesaplarda gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülükler ve haklar muhasebeleştirilmektedir.

Yanıltıcı Bilgilerden Kaçınma Çağrısı

GİB açıklamasında, yeterli muhasebe bilgisine sahip olunmadan sadece hesap bakiyelerine bakılarak yapılan vergi borcu ertelendi şeklindeki haberlerin son derece yanlış ve yanıltıcı olduğu vurgulandı. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı bilgilerden kaçınması gerektiği belirtildi.


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