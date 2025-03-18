Bakan Bolat: Otomotiv Sektörüne Desteğimiz Tam

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Otomotiv Sektör Kurulu toplantısına katıldıklarını bildirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı İsmail Altın başkanlığındaki heyetle İstanbul'da bir araya geldikleri bilgisini veren Bolat, toplantıda otomotiv sektörünün gelişimi, ulusal ve küresel ölçekteki otomotiv pazarının son durumu, atılan adımlar, sektörün talep ve beklentilerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Otomotiv Sektöründe Gelişim ve Beklentiler

Bakanlığın sektöre verdiği desteğe dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, gelişen yenilikçi teknolojilere paralel olarak sektörümüzün küresel pazarla entegre olma konumunu güçlendirmesine, küresel rekabet ortamında yer almasına, mevcut kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine desteğimiz tamdır."

Küresel Pazarla Entegrasyon

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki küresel pazarla entegrasyonuna yönelik adımlar da ele alındı. Bu bağlamda, sektördeki yenilikçi teknolojilerin benimsenmesi ve uygulanması konularına ağırlık verileceği vurgulandı. Türkiye'nin mevcut kapasite ve kabiliyetlerini daha da geliştirmek için atılacak adımların önemine dikkat çekildi.

Otomotiv sektörünün gelişimi

Küresel pazardaki son durum

Sektörün talep ve beklentileri



