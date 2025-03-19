Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İmamoğlu, yayımladığı video mesajında, "Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımızı bütün milletim bilsin," şeklinde açıklama yaptı.

İstanbul'da Geniş Çaplı Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Soruşturma Kapsamında Gözaltı Kararları

Soruşturma dahilinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Necati Özkan'ın da aralarında olduğu birçok kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İşte son dakika gelişmeleri...

08:01 Ekrem İmamoğlu'ndan ses kaydı: Dimdik ayaktayım.

07:50 Şişli Belediye Başkanı Şahan gözaltına alındı.

07:47 CHP Lideri Özgür Özel'den ilk açıklama.

07:45 Necati Özkan gözaltına alındı.

07:41 CHP Lideri Özgür Özel'in İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

07:35 itibarıyla İBB Başkanı İmamoğlu'nun evinin önünden görüntülerde onlarca çevik kuvvet polisi ile barikat kurulduğu görüldü.

07:25 İmamoğlu video paylaştı.

07:01 Murat Ongun: Gözaltına alınıyorum.

06:50 Gökhan Günaydın: İmamoğlu'nun evine baskın yapıldı.

İmamoğlu'nun evine sabah erken saatlerinde yapılan baskında, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "An itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda," şeklinde açıklamada bulundu. Bu gelişmeler ışığında, toplumda geniş yankı bulan olaylar, İstanbul'da ve Türkiye genelinde dikkatle izleniyor. Gözaltılar ve operasyonlarla ilgili süreçlerin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

08:01 Ekrem İmamoğlu'ndan ses kaydı: Dimdik ayaktayım.

"Kapıya yüzlerce polis geldi, kendimi millete emanet ediyorum. Bu ahlaksızlığı. Eve baskınla polis geliyor, kapıya polis çalıyor. Kendime 16 milyon değil, 86 milyon ve bütün dünyadaki bu zulmü yapan insanlara karşı dirence emanet ediyorum. Milletime güveniyorum. Bu ahlaksızlığı, bu ceberut tutum ve tavrı, milletimizin iradesi, milletimizin direnci elbette geri çevirecektir. Bu ülkenin çocuklarına, kadınlarına, bütün insanlarına en güzel duygularımı iletiyorum. Dimdik ayaktayım. Kimse endişe duymasın. Hepinizi kucaklıyorum. Milletimi çok seviyorum. Unutulmasın ki; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı, dik duracağımı, mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimin bilmesini istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun kapısına yüzlerce polisi yığan, bu sürecin başındaki ve bütün bu dosyaların savcısı Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan. Ve benim gariban polisimi, ahlaklı polisimi bu işe alet eden kim varsa, o bütün bir avuç insandan, bu millet, adalet önünde hesap soracaktır."

07:50 Şişli Belediye Başkanı Şahan gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın evinde arama yapılıyor. Şahan gözaltına alındı.

07:47 CHP Lideri Özgür Özel'den ilk açıklama

"Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak."

07:45 Necati Özkan gözaltına alındı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB adaylık kampanyasını, CHP'nin yerel seçim kampanyalarını, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını yöneten Necati Özkan da gözaltına alındı.

07:41 CHP Lideri Özgür Özel'in İstanbul'a doğru yola çıktığını öğrenildi.

07:35 itibarıyla İBB Başkanı İmamoğlu'nun evinin önünden görüntülerde onlarca çevik kuvvet polisi ile barikat kurulduğu görüldü.

Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025

07:25 İmamoğlu video paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Üzülerek söylüyorum, milletimizi iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, emniyet güçlerini bu kötülüğe alet ederek, evinin , 16 milyon İstanbullunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıya ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımız bütün milletim bilsin. O kişiye ve bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim" dedi.

07:01 Murat Ongun: Gözaltına alınıyorum

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından gözaltına alınmakta olduğunu duyurdu.

Ongun, "Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak" dedi.

06:50 Gökhan Günaydın: İmamoğlu'nun evine baskın yapıldı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine sabah erken saatlerinde 20 kadar polisle baskın yapıldığını duyurdu.

CHP'li Gökhan Günaydın, "An itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda" diye yazdı.