Taksim metrosu kapatıldı

İstanbul Valiliğinin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı.

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