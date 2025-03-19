Taksim metrosu kapatıldı
Taksim metrosunun Valilik emriyle kapatıldığı bildirildi. Gün içinde yapılacak tüm seferler boyunca Taksim İstasyonu hizmet veremeyecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 07:40, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 08:40
Taksim metrosu İstanbul Valiliğinin emriyle kapatıldı.
İstanbul Valiliğinin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı.
Gün içinde yapılacak tüm seferler boyunca Taksim İstasyonu hizmet veremeyecek.İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı