Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri' soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "çıkar amaçlı suç örgütü lideri" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın Detayları

İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında, "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlardan gözaltı kararı alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın 'CHP'de para sayma görüntüleri' başlıklı video görüntüleri üzerine başlatıldığı belirtildi.

Suçlamalar ve İddialar

Soruşturma kapsamında usulsüz bağış toplama olayları ile ilgili olarak ifadeleri alınan tanıklar, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin iş adamlarını para vermeye zorladıkları ve haksız kazanç sağladıkları yönünde beyanlarda bulundu. Ayrıca, para transfer ve tahsilinde "gizli kasa" tabir edilen sivil kişilerin kullanıldığı iddia edildi.

İddiaların Detayları

Soruşturma neticesinde Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan kişileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği iddia ediliyor. Bu kişilerle birlikte suç örgütünün devamını sağlamak amacıyla alt yapılanmalar oluşturulduğu belirtiliyor.

İhalelerde Usulsüzlükler

Belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler yapıldığı

Doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı

Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet eylemlerinin örgütlü bir şekilde işlendiği

Örgüt üyelerinin yüksek fiyatlı teklifler vererek, belediye iştiraklerinden aldıkları işlerin birçoğunu tamamlamadıkları ya da hayali işler olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşme ve suç örgütünün faaliyetleri için kullandıkları ifade ediliyor.

Suç Örgütünün Faaliyetleri

Örgütün, İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde temin ederek, bu bilgileri örgütün devamlılığı için kullandığı belirtiliyor. Medya A.Ş., Kültür A.Ş., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin, belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları iddia ediliyor.Sonuç olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verilerek, eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Bu kapsamda suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticisi konumunda bulunan diğer şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarınca yürütülen soruşturma kapsamında; Kamuoyunda "CHP' de para sayma görüntüleri" başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlanılan ve kamu davası açılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde "gizli kasa" diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor neticesinde uyarınca soruşturmaya başlandığı, Yapılan soruşturma işlemleri neticesinde gelinen aşamada; çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği, şüphelilerin suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği, Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hemde SGKlı çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.ş Kültür A.ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişilsel zenginleşmelerinin yanı sıra şuç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde temin edilerek örgütün devamlılığı için kullandıkları, MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şahsa ait şirketlere mal devri yaptıkları, Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmayarak tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı, rüşvet ve irtikap eylemleri neticesinde elde edilen gayrimenkullerin örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK Raporları, tevdi raporu, vergi uzmanı incelemeleri, tanık beyanları ve diğer deliller ile tespit edilmiş olup, bu kapsamda suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat ONGUN, Tuncay YILMAZ, Fatih KELEŞ, Ertan YILDIZ ve bu şahıslarla bağlantılı (95) şüpheli olmak üzere toplamda (100) şüpheli hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, İrtfikap, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, İhaleye Fesat Karıştırmak Suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir.