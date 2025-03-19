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Yavaş: Seçilmiş Başkanlara Yönelik Girişimler Kabul Edilemez

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştirdi ve demokrasiyi savundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2025 09:08, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 09:30
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Yavaş: Seçilmiş Başkanlara Yönelik Girişimler Kabul Edilemez

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri. Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir. Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız. Hiç kimse de unutmasın; Ekrem Başkanımız yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar

Mansur Yavaş'ın Açıklamaları ve Hukuk Devleti

Mansur Yavaş'ın bu açıklamaları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi vurgusuyla dikkat çekiyor. Seçilmiş bir belediye başkanına yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirten Yavaş, olayların hukuk devleti anlayışıyla örtüşmediğini ifade etti. Millet iradesine yapılan müdahalelerin karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Yavaş, adaletin sağlanması için hukukun temel ilkelerine sadık kalınması gerektiğini belirtti.

Demokrasi ve Millet İradesi

Yavaş'ın açıklamalarında demokrasiye ve millet iradesine yapılan vurgu, Türkiye'nin geleceği açısından önem taşıyor. Hukuk dışı yöntemlerle yapılan uygulamaların demokrasiye zarar verdiğini ifade eden Yavaş, bu tür baskılara ve tehditlere karşı sessiz kalınmayacağını belirtti.

  • Hukukun üstünlüğü ve demokrasiye vurgu
  • Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik girişimlerin kabul edilemezliği
  • Hukuk devleti anlayışının önemi
  • Millet iradesine yapılan müdahalelerin karşılıksız kalmayacağı
  • Demokrasiye zarar veren uygulamalara karşı duruş


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