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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Sert Düşüş Yaşadı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %5,93 değer kaybederek 9.228,79 puana indi. İşlem hacmi 82,7 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 13:13, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 13:14
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Sert Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,93 değer kaybederek 9.228,79 puana indi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında endişe yarattı ve piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 582,15 puan ve yüzde 5,93 azalışla 9.228,79 puana geriledi. Toplam işlem hacmi ise 82,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık ve Holding Endeksleri

Bankacılık endeksi yüzde 8,84, holding endeksi yüzde 5,53 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 9,45 ile iletişim oldu. Bu durum, yatırımcıların sektörel bazda da dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Küresel Piyasalar ve Ticaret Savaşları

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler, piyasalarda belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi

Bu arada, Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı. Bu sistem, aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla devreye giriyor ve yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Analist Görüşleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli göstergeler olarak öne çıkıyor.

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