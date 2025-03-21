İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı

İstanbul'un ardından İzmir'e de valilik kararıyla eylem yapmak yasaklandı. İzmir Valiliği, "İl genelinde 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır." açıklamasını yaptı. Bu karar, kamu düzenini korumak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla alındı.

İzmir'de Eylem Yasağı Detayları

İstanbul Valiliği'nin ardından İzmir Valiliği de kentte 5 gün süreyle eylem ve gösteri yasağı getirdi. Yasak, İzmir genelinde 21 Mart 2025 günü saat 10.00'dan başlayarak 25 Mart 2025 günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Valilik Açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimizce alınan karar uyarınca il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00'dan 25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.Bu tür önlemler, şehirdeki huzur ve güvenliği sağlamak için alınmaktadır. Vatandaşların bu süre zarfında yasağa uyması ve ilgili mercilerin duyurularını takip etmesi önem arz etmektedir.