Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin "üretim-yatırım-istihdam-ihracat" öncelikleri çerçevesinde olumlu bir görünüm sergilediğini belirtti. Bu olumlu eğilim, temel ekonomik göstergelerde de net bir şekilde gözlemlenmektedir.Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mart ayı tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Tüketici güven endeksinde mart ayında son iki yılın en büyük artışı ve son 22 ayın en yüksek endeks seviyesinin gerçekleştiğini ifade etti. Endeks, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 seviyesine ulaşmış ve bu, son 22 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedilmiştir.

Endeks Detaylarında Olumlu Gelişmeler

Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 14'ünde iyileşme olduğu görülmektedir. Bakan Bolat, son dönemde makro ekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmelerin tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklediğini vurgulamıştır. Bu durum, üretim-yatırım-istihdam-ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisinin olumlu görünümünün devam ettiğini göstermektedir.