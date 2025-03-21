Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,6 artarak 85,9 seviyesine çıktı. Bakan Bolat, ekonomik göstergelerdeki olumlu seyri değerlendirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin "üretim-yatırım-istihdam-ihracat" öncelikleri çerçevesinde olumlu bir görünüm sergilediğini belirtti. Bu olumlu eğilim, temel ekonomik göstergelerde de net bir şekilde gözlemlenmektedir.Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mart ayı tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Tüketici güven endeksinde mart ayında son iki yılın en büyük artışı ve son 22 ayın en yüksek endeks seviyesinin gerçekleştiğini ifade etti. Endeks, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 seviyesine ulaşmış ve bu, son 22 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedilmiştir.Tüketici Güven Endeksi Martta Arttı
Endeks Detaylarında Olumlu Gelişmeler
Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 14'ünde iyileşme olduğu görülmektedir. Bakan Bolat, son dönemde makro ekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmelerin tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklediğini vurgulamıştır. Bu durum, üretim-yatırım-istihdam-ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisinin olumlu görünümünün devam ettiğini göstermektedir.