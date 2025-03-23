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MHRS, 15 Yılda 90 Milyon Vatandaşa Hizmet Verdi

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), 2010'da başlayan yolculuğunda 2 milyar randevuya ulaştı ve 90 milyon vatandaşa hizmet sundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 11:03, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 11:04
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MHRS, 15 Yılda 90 Milyon Vatandaşa Hizmet Verdi

Sağlık Bakanlığı, 2010 yılında hizmete sunulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) bugüne kadar toplamda 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, MHRS'nin 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sistemin başlangıçta 2010 yılında Erzurum ve Kayseri'de pilot olarak başlatıldığı belirtildi. 2012 yılında ise tüm illerdeki kamu hastanelerinin sisteme dahil edilmesiyle birlikte hizmetin Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığı ifade edildi. MHRS sayesinde vatandaşların istedikleri hastanedeki hekimden randevu alarak sıra beklemeden muayene olabildikleri vurgulandı.

Dezavantajlı Gruplara Özel Düzenlemeler

Dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için teknolojinin olanaklarından faydalanılarak randevu sisteminde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu gruptaki hastalara randevu alırken öncelik tanındığı da açıklamada yer aldı.

Randevu İstatistikleri ve Kullanıcı Sayıları


2010
yılından Mart 2025

tarihine kadar MHRS'yi 90 milyon 241 bin 477 tekil vatandaş kullanmış olup, sistem üzerinden toplamda 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verilmiştir. Bu randevuların dağılımı ise şu şekildedir:

  • 901 milyon 471 bin 984 ALO 182 çağrı merkezi üzerinden,
  • 570 milyon 230 bin 632 mobil uygulama aracılığıyla,
  • 249 milyon 810 bin 56 web sitesi üzerinden,
  • 447 milyon 768 bin 611 diğer kanallar (hastaneler, aile hekimlikleri, e-nabız gibi) aracılığıyla oluşturulmuştur.


2025

yılının Mart ayı itibarıyla web sitesi ve mobil uygulama üyeliği olan kişi sayısı ise 74 milyon 887 bin 439'dur.

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