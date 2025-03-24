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Benzine Zam Geliyor

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzinin litresinde gece yarısından itibaren 1,51 TL fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise değişiklik öngörülmüyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 24 Mart 2025 07:42, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 10:16
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Benzin fiyatlarına zam geliyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,51 TL fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

24 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 45.23 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 45.08 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46.14 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 46.15 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, sürücüler için önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarını takip etmek ve bütçe planlamasını buna göre yapmak büyük önem taşıyor.


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