İstanbul'da İzinsiz Gösterilerde 71 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle 71 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuna karıştığı belirlendi.

Operasyonun Detayları

Ekiplerce, şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatılırken, 28 zanlıyı arama çalışması sürüyor.

Aranan Şüpheliler ve Adli Süreç

71 kişi gözaltına alındı.

99 şüpheli hakkında suç tespiti yapıldı.

28 zanlı için arama çalışmaları devam ediyor.

Bu gelişmeler, İBB'ye yönelik soruşturmaların ve protestoların kamuoyunda büyük yankı uyandırmasına neden oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olaylarla ilgili detaylı açıklamalar yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin yargı süreci titizlikle takip edilecek.



