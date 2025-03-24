Yeniden yönetici atamaya başvuran Müdür ve Müdür yardımcıları hakkında MEB'den açıklama

Aşağıda yer verdiğimiz talimatta; 2025 yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme sürecinde, daha önce EK-2 Yönetici Değerlendirme Formunun D bölümünde yer alan; "Sosyal Sorumluluk Programı Hayat Boyu Öğrenme/ Sertifikasyon Uygulama Yönergesi kapsamında görev yapmış olmak" kriterinin değerlendirilmesinde; ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin bu kapsamda yaptıkları çalışmalar değerlendirilmekteydi. Söz konusu yazıya göre temel eğitim yöneticilerinin mevzuatına uygun olmak kaydıyla bu kapsamda yaptıkları çalışmalar da değerlendirmeye alınabilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu durumda; Yeniden yönetici atama Ek-2 değerlendirme formu değerlendirme ölçütleri 4.sırada (D-4) yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi kapsamında, yönergeye uygun olarak 29.01.2024 tarihinden sonra yapılan etkinlik ve faaliyetler ek-1, ek-2, ek-3, ek-4 formları hazırlandıysa sadece ortaöğretim kurumları yöneticileri değil, temel eğitim kurumu yöneticilerinin yapmış oldukları etkinliklerde kabul edilecek olup (MEB 2024/53 sayılı genelge) 25 Marta kadar Yönetici Değerlendirme Komisyonlarına gerekli evraklar eklenip itiraz edilerek eksik veya verilmeyen puanların telafisinin istenmesi gerekecek.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR