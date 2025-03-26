Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda

Petrol fiyatlarında son dakika gelişmeleri dikkat çekiyor. Brent petrolün varil fiyatı, 73,15 dolarla son 3 haftanın zirvesine yaklaştı. ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar ve ülkedeki stoklardaki azalma, petroldeki artışta etkili oldu. Bu durum, iç piyasada da akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Son bir haftada döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle benzinin litre fiyatı 46,72 TL'ye, motorin ise 46,83 TL'ye yükseldi.

İç Piyasalarda Yaşanan Hareketlilik

İç piyasalarda son 1 haftada yaşanan hareketlilik, kurlarda belli bir yükselişe neden olmuş ve bu durum "akaryakıt fiyatlarına zam" olarak yansımıştı. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin (mazotun) litre fiyatına 1,42 TL zam geldi. Böylece İstanbul Avrupa yakasında mazotun litresi bugünden itibaren 46,83 TL oldu.

Benzin Fiyatlarındaki Artış

Öte yandan benzin fiyatı da 25 Mart tarihinde zamlandı ve litre fiyatı 1,48 TL artışla 46,72 TL oldu.

Petrol Fiyatlarındaki Küresel Gelişmeler

Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarını etkileyen başka gelişmeler de yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı, dün 73,00 doları aşarak son 3 haftanın zirvesine yöneldi. Bugün de Brent petrolde işlemler, sabah saatlerinde ve Asya işlemlerinde 73,15 dolara yakın seyrediyor.

Venezuela Faktörü

Hafta başında ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan petrol alan ülkelere %25 gümrük vergisi öngören kararnameyi imzaladı. Bu gelişmenin Çin, Hindistan ve İspanya'daki önemli rafinerilere petrol akışını aksatabileceği belirtiliyor.

'Chevron' Etkisi

Ayrıca petrol üreticisi Chevron da Venezuela'dan çıkış yapmaya hazırlanıyor. 27 Mayıs'a kadar çıkış işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Chevron sonrası ülkedeki üretimin günde 200 bin varil azalabileceği tahmin ediliyor. Petrol fiyatı da söz konusu arz endişeleri ile yukarı yöneldi.

Stoklarda Gerileme

ABD Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ülkede stoklar geçen hafta 4,6 milyon varil geriledi. 2,5 milyon varillik bir düşüş tahmin ediliyordu. Beklenti üzerinde gelen bu veri de stoklarda hızlı bir gerilemeye işaret ederek, petrol fiyatlarını destekledi. Rusya'ya yönelik bazı yaptırımların hafifletilmesi ve Rus petrolünün küresel piyasalara yeniden dönmesi yönündeki beklentiler ise petrolde daha hızlı yükselişin önünü kesti.



