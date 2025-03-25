Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine işlemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."