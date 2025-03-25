Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Bakan Şimşek, döviz satım işlemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor" şeklinde belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 11:09, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 11:12
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine işlemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.Motorine Zam Geliyor
Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:
"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor.
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."