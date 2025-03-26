Kartalkaya'daki yangın faciasında otel sahibinin eşi ve kızları tutuklandı

İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
İBB'de Başkanvekili Belli Oldu
İBB'de Başkanvekili Belli Oldu
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Metro İstanbul'dan duyuru
Metro İstanbul'dan duyuru
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kartalkaya'daki yangın faciasında otel sahibinin eşi ve kızları tutuklandı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili gözaltına alınan otelin yönetim kurulu üyeleri tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 22:07, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 22:07
Yazdır
Kartalkaya'daki yangın faciasında otel sahibinin eşi ve kızları tutuklandı

Kartalkaya'da 21 Ocak'ta gece saatlerinde Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının akabinde başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Sabah saatlerinde 10 kişi daha gözaltına alındı

Yangınla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Ruhsat Müdürü Mehmet Özel gözaltına alınırken, bugün de tutuklu olan sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızı Elif Aras, şirket ortaklarından diğer kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin İstanbul'da gözaltına alınarak sabah saatlerinde Bolu'ya getirildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Halit Ergül'ün eşi ve kızları tutuklandı

Tutuklu olan sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, mimar Muharrem Şen, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, Mustafa Selman Çelen ve iş güvenliği uzmanı Kübra Demir'in adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber