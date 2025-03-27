Öğretmenler idari izinli mi sayılacak, mesleki çalışma mı yapacak?

Öğretmenlerin Nisan ara tatilinde (2-3-4 Nisan 2025 tarihlerinde) yapacakları mesleki çalışmanın online olmasına ilişkin yazı yayımlanmıştı.

Bu yazıdan sonra ise belirtilen tarihlerde tüm kamu görevlilerinin idari izinli sayıldıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı açıklaması geldi.

Yani öğrencilerin ara tatili aslında bayram tatili haline gelmiş oldu.

Bu durumda öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile ilgili son durum kafaları karıştırdı.

Mesleki çalışma haftasında bayram tatilinin birleşmesi nedeniyle öğretmenler diğer kamu görevlileri gibi idari izinli sayıldıklarından mesleki çalışma durumunun ortadan kalktığını, yani online çalışmanın da yapıl(a)mayacağını değerlendirmekteyiz.