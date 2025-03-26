Öğretmenlerin Nisan 2025 dönemi mesleki çalışma görevi açıklandı
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığının 26.03.2025 tarih ve 129569866 sayılı yazısına göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler Nisan 2025 dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (OBA) platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştireceklerdir.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Mart 2025 18:58, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 18:58
Yönetici ve öğretmenleri "Yapay Zeka Çağında Eğitim ve Yenilik Semineri" başlıklı eğitimi ÖBA platformu üzerinden 02 Nisan 2025 tarihinden itibaren 06 Nisan 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları durumunda Nisan 2025 dönemi mesleki çalışmalarını yapmış sayılacaklardır.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR