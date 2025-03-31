Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetine karşı sert eleştirilerde bulundu. Çelik, "Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tutumuna yönelik tepkisini sürdürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına karşı, bu sözlerin "yok" hükmünde olduğunu belirtti.Çelik, Netanyahu yönetimindeki hükümetin Filistinlilere yönelik zulümlerini, tarihteki en büyük insanlık suçlarından biri olarak nitelendirdi. Bu durumun, insanlığın ortak bir problemi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yükselterek bu duruma karşı durduğunu vurguladı.

İnsanlık Cephesinin En Gür Sesi

Cumhurbaşkanımızın, dünya barışını tehdit eden bu tür katliamlara karşı mücadelesinin, tüm insanlığın onurunu koruma adına önemli olduğunu belirten Çelik, bu mücadelenin yalnızca bir ülkeye değil, tüm dünyaya yapılan bir çağrı olduğunu ifade etti.